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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 6 آلاف و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 12:38 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 6 آلاف 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى مليوني و125 ألفا و866 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 779 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 190 ألفا و357 شخصا.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

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