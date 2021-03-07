المكسيك تسجل 6 آلاف و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 6 آلاف 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى مليوني و125 ألفا و866 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 779 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 190 ألفا و357 شخصا.وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.