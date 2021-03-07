المفقودين.. أسرة عبد العزيز تبحث عنه منذ 6 سنوات

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.ونقدم معلومات عن تغيب "عبد العزيز فادي عبد العزيز محمد الحلو" منذ 15 ديسمبر 2015 من طنطا بمحافظة الغربية.- عبد العزيز مولود 1 أكتوبر 1986 عمره الأن 35 سنة- من لديه أي معلومات عنه التواصل على رقم 01274251146- كل من لديه حالة إنسانيه أو شكوى أو مفقود يستطيع إرسالها على "واتس 01004333637".