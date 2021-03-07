الاتحاد الدولى لكرة القدم يشيد بالتوافق الأفريقى

ثمن جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بانسحاب المرشحين الثلاثة الموريتاني والسنغالي والإيفوري من انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.وقال جياني أنفنتينو، خلال احتفالية في قصر المؤتمرات في نواكشوط، إن اتحاد الكرة الموريتاني والسنغالي والإيفوري والجنوب أفريقي حققوا التوافق الصعب على حد تعبيره.وكان رؤساء الاتحادات الأربع قد اتفقوا على رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي ستجري انتخاباتها في العاصمة المغربية الرباط الجمعة القادم.وأضاف أمام المرشحين الأربعة: " توصلتم لأصعب ما يمكن التوصل إليه بين متنافسين وحققتم توافقا غير مسبوق لتبرهنوا على أن بإمكان الافارقة التفاهم وتجاوز الانقسام الحاصل حول استحقاق هو الأهم بالنسبة لكرة القدم الأفريقية وتطويرها ".وأضاف أن العمل لا زال يتطلب الكثير من الحزم وأن توافق المتنافسين الأربعة على قائمة موحدة هو دفع باتجاه توحيد الجهود وتذليل العراقيل التي تقف في وجه تطوير كرة القدم الأفريقية.ويأتي الاتفاق بعد جهود مصرية مغربية، وأكد هاني أبوريدة أن التعاون الوثيق بين مصر والمغرب لجمع القارة الأفريقية على أرض موريتانيا التواجد والعمل الدؤوب لإقناع كافة المرشحين من أجل أفريقيا موحدة لاختيار رئيس واحد ما بين أربعة مرشحين لمنصب كان وراءه جهد كبير، والمحصلة النهائية أثبتت نجاح الجهود المصرية المغربية وتوحدها لإطلاق مبادرة اليوم لاختيار رئيس واحد هو الجنوب أفريقي باتريس موتسبي.