تركيا: 11 ألفا و770 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيل 11 ألفا و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الإجمالي إلى مليوني و746 ألفا و158 إصابة.وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي - أنه تم تسجيل 60 حالة وفاة، ما يرفع الإجمالي إلى 28 ألفا و839 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 آلاف و291 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليوني و616 ألفا و139 شخصا.