عبد المنعم السيد: مصر استعادت مكانتها من خلال الاتفاقيات والمشروعات

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية استعادة مكانتها الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن توجه الدولة الآن هو التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لأنهم شركاء نجاح، وذلك من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية، وإتاحة التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة، فعلى سبيل المثال تم الاتفاق مع شركاء التنمية بـ 9.8 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال عام 2020.وأشار عبد المنعم السيد، في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن مصر حريصة على امتداد التعاون وتوطيد علاقاتها الاستراتيجيه مع الدول الأفريقيه بعد سنوات من حالة الجفاء بعد حادثة أديس أبابا بعد محاوله إغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنميه العلاقات المصريه الأفريقيه لاسيما دول حوض النيل وقد قامت مصر بالتوقيع على اتفاقيه التجاره الحره فى عام 2019، وبدء تفعيلها فى أوائل 2021 بعد توقيع أكثر من 28 دوله عليها، والتي تسمح بتداول البضائع والتجاره بين الدول الأفريقية بدون جمارك وبدون ضرائب وتوطين التكنولوجيا والصناعة في أفريقيا بشكل موسع، وقد كان لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي دور كبير في إنهاء هذه الاتفاقيه أثناء ترأسه للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.وأكد على أهمية الدور التي تقوم به مصر، حيث استهدفت زياده وتنميه الصادرات المصرية لأفريقيا لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال عام 2019 من خلال التوسع، وإتاحة خطوط الائتمان ودعم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر استعادة الدور والتأثير داخل افريقيا بشكل كبير سياسيًا واقتصاديًا والتوجه نحو تنميه أفريقيا، وإنشاء الوكالة المصريه للشراكه من أجل التنميه في أفريقيا.وأضاف أنه لم تكتف مصر بالتوجه نحو الجنوب وأفريقيا فقط، بل توجهت مصر أيضًا نحو الشرق بشكل كبير وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى زياره دول لم يقم أص رئيس مصرص بزيارتها شرقًا مثل فيتنام وسنغافور، كذلك زار الرئيس العديد من الدول الأسيوية لتدعيم العلاقات الأقتصاديه والسياسية مثل إندونسيا واليابان وروسيا، وحازت الصين في المرتبة الأولى في عدد الزيارات لتصل إلى 6 لقاءات.وأشار إلي أنه قد تم التوقيع علي العديد من الاتفاقيات الدولية في شتي المجالات الاقتصادية والتعليمية والتكنولوجيا والبيئة وأيضًا المجال العسكري والمجال الفضائي، وأيضًا مد جسورالتعاون مع العديد من الدول الأسيوية، وإرسال رسالة واضحة أن مصر لن تكون متجهة فقط نحوأمريكا والغرب فقط، بل أن مصر تسعي لتحقيق التوازن في شبكة العلاقات والتعاون الدولي مع جميع الدول مع أولوية واضحه للعلاقات مع الدول العربية والدول الأفريقية.وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات، أنه وفي نفس الوقت امتد التعاون الدولي بين مصر وبين الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، وقد تم التوقيع علي العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، خاصة فرنسا وألمانيا، وقد شهدت تعاون اقتصادي في مجال الكهرباء ومجال النقل ومجال الفضاء والمجال العسكري، وأيضًا مع رومانيا في مجال النقل، وكثير من الدول، وأيضًا مع الولايات المتحده الأمريكية زاد حجم التعاون ليصل لـ 6.2 مليار دولار خلال عام 2020، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصرودول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) 27.5 مليار يورو خلال عام 2020.وأردف «عبد المنعم»، أنه قد كان لتوجه مصر الدولي إلى الشمال أكبر خاصة مع اليونان وقبرص أكبر الآثر الاقتصادى، حيث تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود التي من شأنها أنها أتاحت لمصر فرصة وإمكانيه التنقيب على الغاز الطبيعي في شمال وشرق المتوسط، واكتشاف العديد من الحقول عل رأسها حقل ظهر، وتحول مصر مركزللطاقة والغاز في البحر المتوسط، ولم يكن ذلك وليد الصدفة، فقد كانت الإداره المصرية – ومازالت – منشغلة ومهتمة بالتعاون الدولي، وتوطيد العلاقات الدولية، وقد قام الرئيس السيسي بــ 115 زياده خارجية شملت 46 دولة خلال الفتره من 2014 وحتى 2020 (6 سنوات)، وعقد أكثر من 1000 إجتماع مع القادة والزعماء والمسئولين، وذلك بهدف إعاده مصر لمكانتها الطبيعية كدولة محورية وإقليمية.