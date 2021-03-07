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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لجنة إدارة الزمالك: سنظل فى حالة انعقاد لدراسة موقف فريق الكرة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:54 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الخسارة أمام فريق الترجي التونسي.

وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي بنتيجة 1-3، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتتعقد مهمة الفريق الأبيض في المجموعة الرابعة للمسابقة.

وقالت لجنة إدارة نادي الزمالك - في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي - إنها ستكون في حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس كرئيس لعبثة الفريق.

وأضاف البيان: "اللجنة ستدرس الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة".

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