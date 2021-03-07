لجنة إدارة الزمالك: سنظل فى حالة انعقاد لدراسة موقف فريق الكرة

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الخسارة أمام فريق الترجي التونسي.وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي بنتيجة 1-3، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتتعقد مهمة الفريق الأبيض في المجموعة الرابعة للمسابقة.وقالت لجنة إدارة نادي الزمالك - في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي - إنها ستكون في حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس كرئيس لعبثة الفريق.وأضاف البيان: "اللجنة ستدرس الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة".