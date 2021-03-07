يوفنتوس يفوز على لاتسيو 3 - 1 بالدوري الإيطالى لكرة القدم

حقق فريق يوفنتوس انتصارا ثمينا على ضيفه لاتسيو (3 - 1) في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.سجل ثلاثية اليوفي كل من: أدريان رابيو في الدقيقة 39، وألفارو موراتا هدفين في الدقيقة 57 وفي الدقيقة 60 من ركلة جزاء، بينما أحرز هدف لاتسيو الوحيد اللاعب خواكين كوريا في الدقيقة 14.الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 52 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة بالمركز السابع.