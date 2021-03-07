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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 37 وفاة جديدة بكورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و167 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 672 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 237 ألفًا و28 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 623 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و525 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 264 حالة.

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