ليستر سيتى يفوز على برايتون (2-1) بالدورى الإنجليزى

حقق فريق ليستر سيتي انتصارًا قاتلًا على مضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب فالمر، في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.تقدم برايتون في الدقيقة العاشرة عن طريق أدم لالانا، ورد ليستر بهدفين عن طريق كل من كيليتشي أيهياناتشو ودانيال اماراتي في الدقيقتين 62 و88.الفوز رفع رصيد ليستر إلى 53 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.