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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعد الأمريكيين بتحسن الوضع الاقتصادى فور اعتماد «خطة الإنقاذ»

الأحد 07/مارس/2021 - 04:10 ص
بايدن
بايدن
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وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشعب الأمريكي بخطة إنقاذ اقتصادي والتي تقدر بـ1.9 تريليون دولار، للحد من الآثار السلبية لوباء كورونا، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها من مجلس النواب حتى تتحول إلى قانون.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن بايدن قوله، في مؤتمر صحفي: "هناك دعم كبير لخطة الإنقاذ الاقتصادي.. والآن هذه الخطة ستعود لمجلس النواب للاعتماد، ونأمل أنه يتم اعتمادها سريعا حتى أوقع على مشروع القانون ويصبح قانونا".

وأضاف أنه "نستطيع أن نشعر بالتغيير في حياتهم عبر تميرير هذا القانون.. ونحتاج إلى مثل هذه الخطة لإنعاش الاقتصاد حتى يعيش الأميركيون حياة جيدة".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق على خطة إغاثة الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار يوم السبت، بعد تصويت استمر 12 ساعة، على أن يتم التصويت النهائي يوم الثلاثاء المقبل، في مجلس النواب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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