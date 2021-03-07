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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 5000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالعاشر من رمضان

الأحد 07/مارس/2021 - 07:09 ص
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات التجارة والصناعة بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يصل إلى 5000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندسين ميكانيكا (سيارات نقل ثقيل)، ومهندسين كهرباء، وصيانة كهرباء، وذلك براتب يتراوح من 4500 جنيه، إلى 5000 جنيه.

كما تتضمن الوظائف، ميكانيكي سيارات، نقل ثقيل، وفنيين فتيس، نقل ثقيل، وذلك براتب يتراوح من 3000 جنيه، إلى 4000 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف لديه خبرة، وأن يكون لديه مؤهل ابتدائية فيما فوق.

ويشترط في المتقدم الوظائف السابقة ألا يزيد عمره عن 40 سنة.

كما تطلب الشركة، مساعدين ميكانيكا، نقل ثقيل، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وذلك براتب يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين اجتماعي، تأمين صحي، حوافز إنتاج، العمل 8 ساعات، توفير مواصلات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 244872186، أو 01201102200، والتواصل مع المدير المسئول خالد عاطف، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية ب، ج، قطعة 7، بلوك 22006، العاشر من رمضان.

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