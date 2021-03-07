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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الموضة اليوم.. أحدث مجموعة نظارات من شانيل

الأحد 07/مارس/2021 - 03:07 ص
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
سارة ساويرس
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يفضل الكثيرون ارتداء النظارات الشمسية، عند الخروج من المنزل نهارًا، لحماية العيون من أشعة الشمس القوية، ومع الاهتمام بالنظارات الشمسية من قبل عروض الأزياء العالمية، نقدم لكم اليوم، أحدث نظارات مجموعة شانيل الجديدة.

تتميز نظارات مجموعة شانيل لربيع وصيف 2021، بأنها مستوحاة من عالم السينما، فهي مصممة خصيصًا لمحبي الأناقة، ونجوم هوليوود بإطلالاتهم الساحرة، فكشفت العلامة عن أحدث نظاراتها وهي زوج من النظارات الشمسية من المعدن بإطار عين القطة، الذي تميز بطابعه الناعم.

وتتميز نظارات شانيل CHANEL بخامات من مجموعات الدار للأزياء الجاهزة، مثل التويد أو الجلد أو الدنيم، وغيرها من الخامات، التي تضفي لمسة جمالية لإطلالتك.

كما أن شانيل، أضافت «الترتر» لكل من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، والنظارات، كأطارت مزينة، لتكسب مرتديه أناقة مثالية وبها الكثير من الفخامة.

ونستعرض في الصور التالية، أحدث تصاميم شانيل للنظارات.
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل
نظارات من شانيل

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