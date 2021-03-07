الموضة اليوم.. أحدث مجموعة نظارات من شانيل

يفضل الكثيرون ارتداء النظارات الشمسية، عند الخروج من المنزل نهارًا، لحماية العيون من أشعة الشمس القوية، ومع الاهتمام بالنظارات الشمسية من قبل عروض الأزياء العالمية، نقدم لكم اليوم، أحدث نظارات مجموعة شانيل الجديدة.تتميز نظارات مجموعة شانيل لربيع وصيف 2021، بأنها مستوحاة من عالم السينما، فهي مصممة خصيصًا لمحبي الأناقة، ونجوم هوليوود بإطلالاتهم الساحرة، فكشفت العلامة عن أحدث نظاراتها وهي زوج من النظارات الشمسية من المعدن بإطار عين القطة، الذي تميز بطابعه الناعم.وتتميز نظارات شانيل CHANEL بخامات من مجموعات الدار للأزياء الجاهزة، مثل التويد أو الجلد أو الدنيم، وغيرها من الخامات، التي تضفي لمسة جمالية لإطلالتك.كما أن شانيل، أضافت «الترتر» لكل من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، والنظارات، كأطارت مزينة، لتكسب مرتديه أناقة مثالية وبها الكثير من الفخامة.ونستعرض في الصور التالية، أحدث تصاميم شانيل للنظارات.