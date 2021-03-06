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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فودة: المبادرات السياحية تساعد على تنشيط الحركة بمحافظة جنوب سيناء

السبت 06/مارس/2021 - 11:58 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
رامى حسين
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رحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمبادرات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي بدعوتها المدونيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من الدول المصدرة للحركة السياحية إلى مصر.

وأشار "فودة" فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا المبادرات تلقي الضوء على المقاصد السياحية بالمحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها تعمل على الترويج والتنشيط للسياحة وإبراز دور الدولة واهتمامها بالقطاع السياحي.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة قامت بدعوة عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول التشيك وأوكرانيا وعدد من المدونيين العرب الذين يتسلموا بشهرة على منصات التواصل ويتابعهم العديد من رواد التواصل الاجتماعي فى زيارة تعريفية شملت عدد من المقاصد المصرية كالاقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ليقوموا بالكتابة عنها والتصوير فيها الجذب السياحي.

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