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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: مبادرة «حياة كريمة» تضم جميع المحافظات الريفية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:44 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
ولاء جمال
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قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة تستهدف المحافظات الريفية وفقا لتكليف رئيس الجمهورية، وهي: "الجيزة، الإسماعيلية، أسوان، أسيوط، الأقصر، البحيرة، بني سويف، الدقهلية، دمياط، سوهاج، الشرقية، الغربية، الفيوم، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، المنوفية، المنيا، والوادي الجديد".

وأضاف "عبدالفتاح"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه بعد التكليف الرئاسي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لإدارة "حياة كريمة" يرأسها مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل الوزارات والهيئات المعنية ومنها التضامن والتي قامت بدورها من كافة دراسات القرى لنحديد الفجوات في التدخلات وإعداد الخطط والموازنات في كل مركز والذى يصل فى المرحلة الحالية لـ51 مركزا.

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