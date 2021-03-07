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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص مكتب تنشيط السياحة بالغردقة لإجراء تحليل PCR للسائحين

الأحد 07/مارس/2021 - 05:56 ص
السياحة بالغردقة
السياحة بالغردقة
رامى حسين
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خصصت وزارة السياحة والآثار مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة كموقع مؤقت لإجراء تحليل الـ PCR للسائحين فور الوصول.

كما يتم بالمركز أيضًا إجراء التحاليل المطلوبة عند المغادرة، وفقا لمتطلبات كل دولة، وذلك للحد من التكدس داخل مطار الغردقة الدولى للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة.

يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قام مؤخرا بزيارة مدينة الغردقة، وتفقد خلالها مطار الغردقة، والتقى بوفد سياحي من دولة التشيك بصالة السفر بالمطار، حيث أشاد الوفد بالإجراءات الاحترازية المطبقة والخدمات المقدمة بالمطار والفنادق السياحية بالمدينة.

كما تابع العنانى مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة.

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