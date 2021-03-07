تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادة بعد إصابتها بفيروس كورونا وتغيب غادة عادل عن سباق رمضان المقبل وذلك بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه مسلسها في رمضان الماضي "ليالينا 80" الذي شاركت فيه بجانب خالد الصاوي وإياد نصار، وتركز غادة خلال الفترة الحالية في السينما حيث أنها تشارك في أكثر من مشروع سينمائي أنتهت من تصوير أغلبهم وستسكمل تصوير باقي أعمالها فور خروجها من العزل المنزلي.

تفاصيل تصوير فيلم جديد لغادة عادل وانتهت غادة عادل من تصوير فيلم "قمر ١٤" تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري ويشارك فيه عدد كبير من النجوم علي رأسهم احمد الفيشاوي وخالد النبوي وبيومي فؤاد ومحمد جمعة ومحمد علاء، وتنتظر عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنان كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني ونيللي كريم وتأليف أيمن وتار وإخراج احمد الجندي.

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ويتبقى لغادة عادل عدة مشاهد في فيلم "أهل الكهف" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وتشارك فيه بجانب محمود حميدة وخالد النبوي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد وريم مصطفي، وكانت أخر أعمال غادة عادل فيلم "الخطة العامية" تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني وشارك في بطولتة كل من علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل. ويتبقى لغادة عادل عدة مشاهد في فيلم "أهل الكهف" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وتشارك فيه بجانب محمود حميدة وخالد النبوي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد وريم مصطفي، وكانت أخر أعمال غادة عادل فيلم "الخطة العامية" تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني وشارك في بطولتة كل من علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

أصيبت الفنانة غادة عادل بفيرس كورونا وأعلنت ذلك في تصريحات إعلامية، حيث تخضع حاليا للعزل المنزلي وبروتكول وزارة الصحة وحالتها مستقره، حيث أكد طليقها المخرج مجدي الهواري ووالد أبنائها أن حالتها مستقرة ولا تعاني من مضاعفات.