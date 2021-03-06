تعرف على الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الجديد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأحد، طقس القداس الخاص بسيامة الأساقفة الجُدد، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الجديد هو القمص أغابيوس الأنبا بيشوي: "هو أحد الرهبان المحبوبين في دير القديس الأنبا بيشوي وهو دير عامر به عشرات من الآباء الرهبان، وخلال العام الماضي ومنذ نياحة أسقف ورئيس الدير المتنيح الأنبا صربامون عقدنا عدة اجتماعات وقمنا بعمل انتخابات على أكثر من مرحلة واستقر الأمر في النهاية على ترشيح ثلاثة حصلوا على أكثر أصوات في هذا الدير باختيار الآباء الرهبان".وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تلميذ للمتنيح الأنبا صربامون وتعلم في مدرسة الدير وله في الرهبنة ٤٤ سنة وهذه حياة عميقة في البرية، ولم يخرج للخدمة في أي مكان، وقد كلف في البدايات أن يخدم الكنيسة الموجودة في وادي النطرون، ولكن خدماته كلها كانت في داخل الدير في مجمع العمال ومجمع الآباء والبنزينة والزراعة وخدمة الآباء المتوحدين وداخل خدمات الدير العديدة، وهو من الآباء المحبوبين والهادئين الذين يصنعون سلامًا.ويقوم البابا على مدار اليوم وغدًا بتجليس الأنبا مكاريوس، أسقفًا على ايبارشية المنيا وتوابعها، الأنبا ساويرس، أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا توماس وماربقطر بالخطاطبة، أما سيامات أساقفة العموم، فسيتم سيامة الراهب القمص «أغابيوس الأنبا بيشوي رئيسا لدير الأنبا بيشوي خلفا للمتنيح الأنبا صرابامون، وتجليس الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي على ابرشية أبو قرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني على ايبارشية شرق المنيا».وكذلك رسامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، على في إفريقيا، الراهب القس سيدراوس الصموئيلي، على عزبة النخل، القمص زوسيما المحرقي، أسقفًا عاما بامريكا، والراهب القس ماتيروس أفامينا، بعين شمس والمطرية.