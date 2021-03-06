سيارة تدهس متظاهرين في لبنان

أصيب 7 أشخاص بجروح في لبنان، بعد أن قامت إحدى السيارات بدهس مجموعة من المحتجين الذين كانوا يقطعون الطريق في منطقة الشويفات، جنوبي العاصمة بيروت.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه شوارع لبنان احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية في ظل التدهور الحاد للاقتصاد. وتواصل العملة الوطنية اللبنانية انهيارها مقابل الدولار، لتتجاوز عتبة العشرة آلاف ومئة ليرة، مقابل كل دولار أمريكي.