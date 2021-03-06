تعرف على الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص الجديد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الاحد، طقس القداس الخاص بسيامة الأساقفة الجُدد، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص الجديد هو اور اسقف لإيبارشية أبو قرقاص، وهي إيبارشية جديدة فيها آباء أحباء وتاريخ كبير واخترنا، بتزكية الآباء، وهو أبونا ثاؤفيلس المحرقي.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن بدأ كاهنًا متبتلًا في إيبارشية سمالوط من سنة ٢٠٠٢ وقد حصل على بكالوريوس التجارة وليسانس الحقوق وبكالوريوس الكلية الإكليريكية وأعد ماجستير في قانون الأحوال الشخصية ويعد حاليًا درجة الدكتوراه، دخل الرهبنة في عام ٢٠٠٥ وله في الرهبنة حوالي ١٥ سنة، وخدمته في هذه الإيبارشية الجديدة خدمة تحتاج الرعاية والعناية والاهتمام في تأسيس هذه الإيبارشية الجديدة مع الآباء.ويقوم البابا على مدار اليوم وغدًا بتجليس الأنبا مكاريوس، أسقفًا على ايبارشية المنيا وتوابعها، الأنبا ساويرس، أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا توماس وماربقطر بالخطاطبة، أما سيامات أساقفة العموم، فسيتم سيامة الراهب القمص «أغابيوس الأنبا بيشوي رئيسا لدير الأنبا بيشوي خلفا للمتنيح الأنبا صرابامون، وتجليس الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي على ابرشية أبو قرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني على ايبارشية شرق المنيا».وكذلك رسامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، على في إفريقيا، الراهب القس سيدراوس الصموئيلي، على عزبة النخل، القمص زوسيما المحرقي، أسقفًا عاما بامريكا، والراهب القس ماتيروس أفامينا، بعين شمس والمطرية.