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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: 200 مليون جنيه لتطوير محطات الرى ببنى سويف

الأحد 07/مارس/2021 - 06:59 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من عدة مشروعات لرفع كفاءة منظومة الري بمحافظة بني سويف بتكلفة إجمالية تقارب 200 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروعات استغرق تنفيذها 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروعات شملت تطوير ورفع كفاءة محطة ري قوتة من خلال تأهيل المهمات الكهروميكانكية بتكلفة 110 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة ري سيدمنت ببني سويف لري 3600 فدان.

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