للقلب والمناعة.. فوائد كثيرة لـ«البليلة»

تعتبر "البليلة" من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، خاصة بفصل الشتاء، حيث إنها تساهم بشكل كبير فى الشعور بالتدفئة، بالإضافة إلى مذاقها الجيد.في هذا التقرير نقدم عدد من الفوائد المذهلة لطبق "البليلة" والذي يعتبر من الأطباق الشهيرة في الكثير من البلدان العربية.الجهاز الهضميتساعد "البليلة" على الحفاظ على صحة الأمعاء بشكل عام، حيث تحتوي على مواد ومعادن تساهم في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، بالإضافة إلى ذلك تنظيف جدار المعدة.مقوي للجهاز المناعي:تعد "البليلة" من الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة، حيث تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات إضافة إلى نسبة كبيرة من الحديد والفوسفات، الأمر الذي يجعلها سلاح قوي في وجه فيروس كورونا المستجد.تعزيز الذاكراة:أثبتت الكثير من الدراسات، أن "البليلة" من الأطعمة التي تساهم في حماية الدماغ من الكثير من الأمراض، والتي أبرزها الزهايمر، بالإضافة إلى تعزيز الذاكرة، الأمر الذي يجعلها مناسبة للطلاب أوقات الامتحانات.الحفاظ على الوزن:تساهم "البليلة" في الحفاظ على الوزن، بل أنها تساعد في فقدان الوزن بشكل كبير، والحصول على جسم رشيق خالي من الدهون.جيدة لمرضى الضغط والسكر:تساعد "البليلة" على الحفاظ على مستوى الضغط والسكر في الدم، وذلك لاحتوائها على الكثير من الألياف التي تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها تساعد على الحفاظ على مستوى الضغط في الدم.فوائد للقلب:تُساهم "البليلة" في حماية القلب، حيث إنها تساعد في ضبط مستوى الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، فتعتبر "البليلة" من الأطعمة التي تحافظ على صحة العظام.