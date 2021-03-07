كويكب يمر بالأرض الليلة.. وخبراء ناسا يحذرون من خطورته

أكد عدد من الخبراء بوكالة ناسا، أن كويكب ضخم يدعى "أبوفيس" على اسم إله الفوضى المصري، سيمر بأمان الأرض - لكن الخبراء يحذرون من أنه لا يزال بإمكانه الاصطدام بالأرض في عام 2068ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، ستكون صخرة الفضاء التي يبلغ عرضها 1115 قدمًا أى "340 مترًا" على بعد 16 مليون كيلومتر من الأرض عندما تقترب من أقرب نقطة لها في حوالي الساعة 01:15 صباح الاحد.تم اكتشاف "أبوفيس" في 19 يونيو 2004 من قبل علماء الفلك في مرصد كيت بيك الوطني في ولاية أريزونا ومنذ ذلك الحين تم تتبعه أثناء دورانه حول الشمس.إذا ضربت صخرة الفضاء الضخمة الأرض في عام 2068، فسيكون التأثير يعادل 880 مليون طن من انفجار ثلاثي نيتروتولوين دفعة واحدة.يقول علماء الفلك هذا العام إنه لا توجد فرصة لتصادمه مع الأرض لأن أقرب اقتراب له سيكون أبعد 44 مرة من القمر عن الكوكب.وأوضح العلماء، أنة لن يكون مرئيًا بالعين المجردة، لكن أولئك الذين لديهم تلسكوب يكونوا قادرين على اكتشاف الصخور على شكل الفول السوداني أثناء مرورها بالأرض في مدارها حول الشمس.يسافر "أبوفيس " حول الشمس داخل مدار الأرض، ويستغرق 324 يومًا للقيام برحلة كاملة حول النجم مقارنة بمدار الأرض الذي يستمر 365 يومًا.