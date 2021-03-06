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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا الجديد

السبت 06/مارس/2021 - 11:20 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الاحد، طقس القداس الخاص بسيامة الأساقفة الجُدد، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا الجديد، هو القمص سيرابيون السرياني وهو حاصل على بكالوريوس التجارة وعمل محاسبًا، وترهب في دير السريان العامر عام ٢٠٠٣ وله حوالي ١٨ سنة في الرهبنة وهو حاليًا "الربيتة" أي المساعد لنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وعمل في الدير أعمالًا كثيرة منها قصر الضيافة وعمل الرهبان ومبيت العمال والزيارات والمكتبة الاستعارية كما خدم أيضًا في دير الأنبا توماس لمدة عام، وهو من الآباء المحبوبين وله علاقات طيبة مع كل الآباء في دير السريان.

ويقوم البابا على مدار اليوم وغدًا بتجليس الأنبا مكاريوس، أسقفًا على ايبارشية المنيا وتوابعها، الأنبا ساويرس، أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا توماس وماربقطر بالخطاطبة، أما سيامات أساقفة العموم، فسيتم سيامة الراهب القمص «أغابيوس الأنبا بيشوي رئيسا لدير الأنبا بيشوي خلفا للمتنيح الأنبا صرابامون، وتجليس الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي على ابرشية أبو قرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني على ايبارشية شرق المنيا».

وكذلك رسامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، على في إفريقيا، الراهب القس سيدراوس الصموئيلي، على عزبة النخل، القمص زوسيما المحرقي، أسقفًا عاما بامريكا، والراهب القس ماتيروس أفامينا، بعين شمس والمطرية.

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