رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

الأحد 07/مارس/2021 - 07:30 ص
سعاد حسنى
سعاد حسنى
وائل توفيق
طباعة
أتيحت الفرصة لأن يجتمع الفنان فريد الأطرش مع الفنانة سعاد حسني في فيلم سينمائي "زمان يا حب"، لكن ظروف "السندريلا" كانت سببًا في ضياع الفرصة.

عندما أرادت مؤسسة السينما، الشركة المنتجة للفيلم، التعاقد مع الفنانة سعاد حسني لم تحدد إطارًا زمنيًا معينًا، مما اضطرها إلى الارتباط بأعمال فنية أخرى، وأصبح من الصعب عليها المشاركة في الفيلم.

حمّلت السندريلا مخرج فيلم "زمان يا حب"، عاطف سالم، رسالة إلى بطل الفيلم فريد الأطرش، أبلغته خلالها اعتذارها عن عدم التمثيل معه، وتأكيدها على خالص تمنياتها بالوقوف أمامه، حيث تُكن له كل الحب والتقدير.

لم يتعرض الفنان فريد الأطرش لرفض سعاد حسني فقط، بل اعتذرت الفنانة شادية أيضًا عن الدور، لأن مؤسسة السينما تعاقدت معها على المشاركة في فيلم "أضواء المدينة"، وبالتالي تم إسناد البطولة إلى الفنانة زبيدة ثروت.

يذكر أن فيلم "زمان يا حب" يدور حول حكاية "عبير" التي تسافر مع الفرقة الاستعراضية التي تعمل بها إلى بيروت لتقديم عروضها، يقع خالها "خليل" المقيم في بيروت في ورطة، إذ يدّعي لعبير بأنه مليونير، ولكنه يعمل رئيسًا للخدم في قصر المطرب المشهور "مدحت"، يستغل سفره فيدعي أنه صاحب القصر، وعندما يعود مدحت يتفهم الموقف، يشعر بالحب نحو عبير التي تبادله مشاعره، مما يثير غضب صديقته "ليلى" فتعترف لها بحقيقة خالها، يقرر مدحت الزواج من عبير، إلا أن خليل يذكره بفارق السن بينهما، فيعدل عن قراره.

موضوعات متعلقة

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-3-2021

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

إنفوجراف

image description

بدء توافد الأقباط لحضور قداس الأساقفة الجدد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يشيد بنجاح موريتانيا فى تنظيم كأس الأمم الافريقية للشباب

أسباب انسحاب المرشحين الثلاثة لرئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-2-2021

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات