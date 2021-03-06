تعرف على الأنبا جوزيف الأسقف العام الجديد

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الأنبا جوزيف، الأسقف العام الجديد هو القمص أخنوخ الأنبا بيشوي.أضاف متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الكنيسة على فيسبوك إن له في الرهبنة 30 عامًا تقريبًا في دير الأنبا بيشوي وخدم في الخدمات الطبية باعتباره طبيب وخدم خارج مصر في دول قارة أفريقيا ولنا فيها عمل كرازي ورعوي وأُختير ليكون أسقفًا عامًا في بعض الدول الأفريقية في الجنوب الأفريقي.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا، طقس القداس الخاص بسيامة الأساقفة الجُدد، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.