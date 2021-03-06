«ربع مليار دولار».. فاتورة استهلاك المصريين للفواكه المستوردة

تجاوزت فاتورة استهلاك المصريين من الفواكه المستوردة ربع مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020، وتركزت بين أصناف تفاح كيوي وعنب طازج وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات مصر من التفاح بلغت 287 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 347.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما بلغت واردات كيوي 18 مليون دولار مقابل 20.2 مليون دولار، وعنب 4.3 مليون دولار مقابل 2.7 مليون دولار.