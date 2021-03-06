هيئة المحطات النووية توقع عقد أرض مقرها الجديد بالقطامية

وقع الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس محمد أنور هلال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية بمقر الهيئة بالشيخ زايد، عقد تخصيص قطعة الأرض الكائنة جنوب مدينة القطامية المخصصة لإقامة المباني والمنشآت الإدارية لهيئة المحطات النووية.حضر التوقيع المحاسب محمود زيدان نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية وزكريا عبد الله رئيس قطاع الشئون القانونية بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.