تعرف على الأسقف العام الجديد الأنبا سيداروس

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا، طقس القداس الخاص بسيامة الأساقفة الجُدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا سيداروس الأسقف العام الجديد هو سيداروس الصموئيلي، وهذه أول مرة نختار أحد الآباء المباركين من هذا الدير بتزكية رئيس الدير ليخدم خدمة الأسقفية.وسيداروس يحمل درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودخل الدير في ١٩٩٦ وله 25 عامًا في الرهبنة ويخدم في بعض الأعياد والمناسبات في بعض الأماكن عندما يكون هناك احتياج.أضاف متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن سيداروس سيخدم كأسقف عام لمنطقة عزبة النخل، تلك المنطقة التي خدمها سابقًا بعض الآباء الأحباء مثل الأنبا بافلي والأنبا هيرمينا وبالمنطقة عدد من الكنائس وعدد من الآباء الكهنة المباركين جدًا ولهم خدمة مشهود لها وسيخدم معهم وسيكون منسقًا لهذه المنطقة وسوف يحتفظ باسمه (سيداروس).ويقوم البابا على مدار اليوم والغد بتجليس الأنبا مكاريوس، أسقفًا على ايبارشية المنيا وتوابعها، الأنبا ساويرس، أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا توماس وماربقطر بالخطاطبة، أما سيامات أساقفة العموم، فسيتم سيامة الراهب القمص «أغابيوس الأنبا بيشوي رئيسا لدير الأنبا بيشوي خلفا للمتنيح الأنبا صرابامون، وتجليس الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي على ابرشية أبو قرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني على ايبارشية شرق المنيا».كذلك رسامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي على إفريقيا، الراهب القس سيدراوس الصموئيلي، على عزبة النخل، القمص زوسيما المحرقي، أسقفًا عاما بامريكا، والراهب القس ماتيروس أفامينا، بعين شمس والمطرية.