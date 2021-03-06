مَن هو الأنبا رويس الأسقف العام الجديد؟

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا، طقس القداس الخاص بسيامة الأساقفة الجُدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية، إن الأنبا رويس الأسقف العام الجديد هو زوسيما المحرقي وهو حاصل على بكالوريوس التجارة في إدارة الأعمال، وخدم قبل الدير في عدة أماكن كشماس إبيدياكون في أمريكا الذي قام برسامته الأنبا سيرابيون وخدم في كنيسة مارمرقس بهونولولو بهاواي بأمريكا، إيبارشية لوس أنجلوس.أضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أن زوسيما خدم في خدمات الكرازة بالفلبين وهونج كونج وخدم أيضًا مع الأنبا أباكير في السويد، وله خدمات متعددة مباركة لذلك سيصير أسقفًا عامًا في منطقة شرق آسيا التي لنا فيها عمل كرازي ورعوي كبير.