غدًا.. البابا تواضروس يترأس قداس الأساقفة الجدد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا، طقس القداس الخاص بسيامة الأساقفة الجُدد، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أكسيوس الأسقف العام الجديد هو أبونا مارتيروس آفا مينا وهو أحد رهبان دير الشهيد العظيم مارمينا وله أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة وخدم لفترة قصيرة في دولة الامارات العربية.أضاف متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة بفيسبوك، أنه سوف يخدم في منطقة عين شمس والمطرية، وهذه المنطقة خدم فيها آباء أحباء الأنبا بافلي والأنبا تيموثاوس وهى منطقة عامرة وبها آباء أحباء وهو ترهب في عام ٢٠٠٧ وله نحو 14 عامًا في الرهبنة.يقوم البابا على مدار اليوم والغد بتجليس الأنبا مكاريوس، أسقفًا على ايبارشية المنيا وتوابعها، والأنبا ساويرس، أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا توماس وماربقطر بالخطاطبة، أما سيامات أساقفة العموم، فسيتم سيامة الراهب القمص «أغابيوس الأنبا بيشوي رئيسا لدير الأنبا بيشوي خلفا للمتنيح الأنبا صرابامون، وتجليس الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي على ابرشية أبو قرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني على ايبارشية شرق المنيا».وكذلك رسامة القمص أخنوخ الأنبا بيشوي على إفريقيا، الراهب القس سيدراوس الصموئيلي، على عزبة النخل، القمص زوسيما المحرقي، أسقفًا عاما بامريكا، والراهب القس ماتيروس أفامينا، بعين شمس والمطرية.