أستاذ أدب: لم نملك كتابات دقيقة لمفكرى عصر النهضة

قال الدكتور سامى سليمان أستاذ الأدب العربى بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن الشيخ عبد العزيز البشري هو صانع النهضة الأدبية المصرية، وواحد من رواد الأدب الساخر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد كاتب ساخر دون أن يكون يعرف حياة الناس من كافة الطبقات، ويعرف خصوصية وتفاصيل حياتهم، وكذلك عاش "البشري" ولذلك أطلق عليه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بـ"كتاب النيل"، على غرار لقب "شاعر النيل" للشاعر حافظ إبراهيم.وأضاف سليمان خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن البشري كان يرفض الذوبان في الفلسفة الأوروبية، لكنه كان الاحتفاظ ببعض اللمسات الإنسانية من تلك الفلسفة، موضحًا أنه أبدع فى النثر وفي فن المقال والبورتريه.وتابع سليمان، أننا لم نملك الآن أى كتابات دقيقة لكتاب ومفكري عصر النهضة الأدبية المصرية مثل طه حسين والعقاد وأحمد لطفي السيد وأيضًا عبدالعزيز البشري، مشددًا على أن الأخير كان من رواد هذا العصر الذين استطاعوا أن يحولوا اللغة من لغة تعبر عن السلطة، للغة تعبر عن حياة الناس العادية.