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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«العدس والبصل».. أسلحة الصوفية لمواجهة كورونا في مولد السيدة

السبت 06/مارس/2021 - 11:03 م
الصوفية
الصوفية
كتب : عمرو رشدى
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بدأ مريدو الطرق الصوفية في التوافد على منطقة السيدة زينب بالقاهرة، للاحتفال بمولدها رضي الله عنها وأرضاها، حيث تقام الليلة الختامية، الثلاثاء المقبل.

واستعان أتباع الصوفية بالمأكولات الشعبية لمواجهة فيروس كورونا القاتل، كالعدس والبصل، لأنها أطعمة تقيهم من الأنفلونزا التي تعتبر العرض الرئيسي من أعراض فيروس كورونا القاتل حيث أعتاد عليها المريدين فى ليالي الشتاء الباردة.

وقال أحمد القطب أحد مريدي الصوفية المشاركين في الفعاليات، إن ساحات الطرق الصوفية في مولد السيدة زينب، تقدم العدس والبصارة والبصل للضيوف القادمين من كل أنحاء مصر للحفاظ عليهم من الأنفلونزا وبرد الشتاء القارص، حتى لايصاب أي مريد بأي أذى أو ضرر.

وتابع "القطب" أن المولد هذا العام يضم عدد كبير من مريدي وأتباع الطرق الذين حرموا من موالد وَفعاليات آل البيت منذ فترة كبيرة.

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