فيتا كلوب يفاجئ الجميع بتعادل أمام الأهلي ويصعب مهمته في دوري الأبطال

فرض فريق فيتا كلوب الكونغولي التعادل الإيجابي على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





سجل هدفي الأهلي محمد شريف ومروان محسن في الدقيقتين 69 و71 اما هدفي فريق فيتا كلوب فسجلهما ماكابي ليليبو في الدقيقة 41 وريكي تولينجي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.





ارتفع رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز الثالث خلف فيتا كلوب المتفوق بفارق الأهداف في حين تصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 7 نقاط.







