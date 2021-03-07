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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دوللى شاهين تستعد لعمل فنى جديد (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 06:34 ص
دوللي شاهين
دوللي شاهين
دعاء عبد المقصود
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تستعد الفنانة اللبنانية دوللي شاهين لعمل فني جديد سيكون مفاجأة للجمهور، حيث ظهرت بصحبة ابنتها "نور"، في أحد الاستديوهات الخاصة، ولفتت "دوللي" الأنظار لظهورها بشكل جديد ومختلف اتسم بالجرأة الشديدة، حيث تتكتم على تفاصيل العمل الجديد المقرر أن تعلن عنه خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر دوللي شاهين عرض الفيلم السينمائى الجديد "عيد جواز" الذي تقوم ببطولته، حيث طرحت الإعلان الدعائي للعمل عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استعدادا لعرض الفيلم بدور السينما خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يعيد النجمة دوللي شاهين للسينما بعد فترة غياب طويلة منذ أخر أفلامها.

وكانت السندريلا اللبنانية دوللي شاهين قد انتهت من تصوير الفيلم منذ فترة ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج، حيث انتهى المخرج أحمد فهمي عبدالظاهر من وضع اللمسات النهائية على الفيلم، وتم تسليم الماستر الخاص به للشركة المنتجة والتي قررت طرحه خلال الفترة المقبلة.

والفيلم من إنتاج أيمن زكي وتأليف السيناريست أسامة فهمي ومن إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر، ويشارك في بطولته دوللي شاهين، وإيهاب فهمي، وحسام فارس، وأميرة نايف، ومحمد سليمان.

يذكر أن دوللي شاهين تغني خلال الفيلم أغنية "الحاجة داعيالك" وهي من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس.
دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

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