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محافظات

رفع 50 طن قمامة وصيانة كشافات الإنارة بقرى المنيا (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 10:54 م
رفع 50 طن قمامة
رفع 50 طن قمامة
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات من مداخل القرى، نجحت خلالها في رفع 50 طن مخلفات وقمامة، كما واصلت أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات تم خلالها إصلاح عامود إنارة وعدد من الكشافات.

وقال العميد محمد أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا العمل إنه في إطار الأهتمام بمنظومة النظافة ورفع التجمعات من اجل الحفاظ علي بيئه نظيفة وحفاظًا علي المظهر الجمالي لشوارع القري وطرقها العامة، ومنعا لانتشار الامراض والاوبئه وخاصة فى ظل مكافحة عدوي فيروس كورونا.قامت الوحدة المحلية بقرية تلة برفع 20 طن مخلفات من مداخل قرية تلة وصفط الشرقية كما قامت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل برفع 30 طن تراكمات من نقاط التجمع بقرية طوخ الخيل وعزبة مهني وكوبري الحجز.علي ترعة زاوية حاتم.والبحر اليوسفي.

أضاف رئيس المركز أن قسم الإنارة بقرية بني محمد سلطان قام بإصلاح عدد من الأعطال بقرية بني حماد التابعة للوحده المحلية لبني محمد سلطان فضلًا عن إعادة تقويم عمود إنارة كان يمثل خطورة على المارة والمواطنين مع إصلاح عدد من كشافات الإنارة بشوارع القرية.

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