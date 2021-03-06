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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«المشي».. عادة صحية وفوائده مذهلة

السبت 06/مارس/2021 - 11:23 م
المشي
المشي
سارة ساويرس
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قد يظن الكثيرون أن المشي، لا يغني ولا يفيد، ولكن ينصح الأطباء برياضة "المشي" كعادة صحية مفيدة ولها فوائد صحية كثيرة للجسم، ويجب ممارستها باستمرار، لهذا نستعرض فى السطور التالية فوائد رياضة المشي، بحسب خبيرة التغذية واللياقة البدنية، دكتورة جيهان الدمرداش.

-يساعد المشي على منع الكثير من الأمراض مثل، أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومرض السمنة والاكتئاب.

- يمكن أن يساعدك المشي على تحسين حالتك النفسية ووضعك في مزاج جيد بعد ممارسة هذه الرياضة.

- يمكن أن يحسن المشي نظام المناعة لديك من خلال رفع مستويات الإندورفين حيث يمكن أن يساعد الجهاز اللمفاوي على التحسن وبالتالي سيساعدك ذلك على الشعور بمزيد من الاسترخاء وخفض مستوى التوتر لديك والاسترخاء يجعل جهازك المناعي يعمل بكفاءة أكبر.

- يمكن أن تساعدك ممارسة رياضة المشي على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- يساعد المشي على فقدان الوزن معًا مع تناول الطعام الصحي والنوم جيدًا ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزنك.

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