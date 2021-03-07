عزيز مرقه يشعل حفله الغنائى بمسرح الزمالك (صور)

انتهى حفل المطرب الأردني عزيز مرقة على مسرح الزمالك بحضور عدد كبير من جمهوره وذلك بعد غياب عن ‘حياءه للحفلات غنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير وقدم "مرقة" خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها جمهوره في مصر ومنها: "الحب الكبير، موالي، يا باي، مين قالك، بنت الناس، الله غالب، زوروني، بنت قوية، وين ما تكون، فساتين وكنا صغار" وغيرها.عزيز مرقة ملحن ومغني أردني، ابتكر أسلوبًا موسيقيًا جديدًا يسمى "راز"، وهو مزيج من موسيقى الروك والجاز العربي.