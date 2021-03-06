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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كمال أوغلو لـ«أردوغان»: أنت تحد من حرية الرأي والتعبير

السبت 06/مارس/2021 - 11:26 م
كمال أوغلو
كمال أوغلو
آية حسني
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رد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، اليوم السبت، على دعوة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي «حليف الرئيس التركي»، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قائلًا: «لقد استولى بهتشلي على الرئيس أردوغان. أردوغان خائف على مقعده. الشخص الوحيد الذي يعتمد عليه لحماية مقعده هو بهتشلي».

وجدد زعيم المعارضة التركية، كليتشدار أوغلو، التساؤلات حول مكان وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق، وقال خلال مشاركته بأحد برامج قناة «كرت تي في» التركية: «المجتمع يسأل أين الصهر. بدأنا في طرح هذا السؤال بالنكات، ورفع العريس دعوى قضائية. الشخص الذي لا يفهم الفكاهة ليس لديه فرصة لحكم الدولة أو أي مكان».

وحول وضع حقوق الإنسان في تركيا، انتقد كلتشدار أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «أنت تقول حقوق الإنسان، وتحد من حرية الفكر، وتضغط على وسائل الإعلام، والصحفيون عاطلون عن العمل. لم تتخذ الحكومة أي إجراء بخصوص هذا».

وأضاف: «يجب التخلي عن جميع القضايا المرفوعة بتهمة إهانة الرئيس. يجب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الفور. يجب إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا على الفور. يجب عزل القضاة الذين لا ينفذون قرارات المحكمة الدستورية على الفور. هؤلاء ليسوا قضاة. هم يتبعوا تعليمات السلطة السياسية. إذا كان أردوغان صادقًا فعليه إخراج هؤلاء القضاة من القضاء نهائيًا. إذا قام بهذه السلوكيات، فقد نعتقد أنه قد تم اتخاذ خطوات صادقة».

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