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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ3500 جنيه.. فرص عمل جديدة بشركة في العاشر من رمضان

السبت 06/مارس/2021 - 11:28 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات التجارة والصناعة بالعاشر من رمضان، براتب يتراوح من 2500 إلى 3500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 فني لحام، و50 فني دوكو سيارات، و20 فني خراطة، و20 فني برادة وتجميع، و50 فني تشطيبات (فيبر) أتوبيس، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 40 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين اجتماعي، تأمين صحي، حوافز شهرية، حوافز إنتاج، زيادة سنوية، العمل 8 ساعات، يتخللها ساعة راحة، جمعة وسبت إجازة، مواصلات للقاهرة، الشرقية، العاشر من رمضان.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01223903109، والتواصل مع المدير المسئول ماجد سعيد، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، العاشر من رمضان.

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