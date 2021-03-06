غدًا... البيت المحمدي يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

يحتفل البيت المحمدي غدا الأحد عقب صلاة المغرب بذكرى ليلة الإسراء والمعراج وذكرى السيدة زينب رضي الله عنها حيث يتم قراءة وإسناد كتاب "الابتهاج في أحاديث المعراج لابن دحية"، بحضور علماء من الأزهر والإفتاء من مصر والعراق، من خلال البث المباشر للمجلس العلمي على صفحات التواصل الاجتماعي للبيت المحمدي.ويشارك في المجلس العلمي الدكتور طه الرفاعي مفتي الديار العراقية، والشيخ محمد إبراهيم عبدالباعث الكتاني، محدث الإسكندرية ومسندها، والدكتور يسري جبر، والشيخ علي صالح المحاضر بالجامع الأزهر، والدكتور علاء جانب الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة والحائز على جائزة أمير الشعراء والدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي وسيتم البث عبر صفحات البيت المحمدي وقنواته على مواقع التواصل الاجتماعي.