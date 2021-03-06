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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص وإصابة شقيقيه في انقلاب سيارة بالمنيا

السبت 06/مارس/2021 - 10:31 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
المنيا ـ على حسين
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لقى شخص مصرعه بينما أصيب شقيقيه في انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية 3 بمركز سمالوط، شمال المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بانقلاب سيارة ملاكي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة شقيقيه اللذان كانا برفقته.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم 2453 "ن.م.د" بقيادة المدعو مينا إبراهيم توفيق 40 سنة، ما أدى إلى مصرعه في الحال وإصابة اثنين من أشقائه وهم كيرلس إبراهيم وميخائيل إبراهيم من قرية 3 التابعة لنقطة المهاجرين 4، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة سخونة الماتور.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وتم رفع آثار الحادث بعد معاينة النيابة العامة.

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