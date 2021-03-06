«رجال الأعمال»: الحكومة تعمل على زيادة حجم الصادرات بالأسواق الخارجية

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة تعمل على زيادة حجم الصادرات ومضاعفاتها ودخول المنتجات في الأسواق الخارجية.وأضاف «الزيات» في تصريح لـ«الدستور» أنه من الضروري العمل على تأهيل المصانع للتصدير للخارج، واستغلال الوقت الحالي في عرض المنتجات بالأسواق الخارجية الجديدة خاصة الأفريقية.وتابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في 2017 كانت سببًا في الحفاظ على الاقتصاد المحلي من التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا التي سببت خسائر اقتصادية لدول كثيرة.