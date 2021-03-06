رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان» يكرم أخصائي مكتبة بإدفو (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 11:16 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
كرم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، أخصائي مكتبة مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهوري في مسابقة المكتبات المتميزة.

وقدّم وكيل تعليم بأسوان التهنئة للقائمين على المكتبة، وكذلك لإدارة المدرسة على الجهود المبذولة للحصول على هذا المركز.

والتقى القبيصي باتحاد طلاب مدرسة محمد زكي الابتدائية بكوم أمبو تحت شعار (لقاء مع مسئول)، وذلك بحضور عبدالكريم لطفي، مدير عام التعليم العام وعدد من العاملين بالمدرسة.

عقب ذلك توجه وكيل الوزارة إلى قاعة الاجتماعات، حيث عقد اجتماع موسع مع مديرى المدارس المشاركة في مبادرة (١٠٠٠ فني ماهر)، بحضور محمد شرف مدير عام التعليم الفنى، وحثهم على ضرورة مراعاة الالتزام والجدية في التعامل مع المتدربين بمختلف التخصصات، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ساعات التدريب.

موضوعات متعلقة

حريق في أحد المتاجر بالدقي.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

فيتا كلوب يفاجئ الجميع بتعادل أمام الأهلي ويصعب مهمته في دوري الأبطال

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع فيتا كلوب

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

عماد جمعة: ملتقى الكاريكاتير في دورته الحالية «فكرة استثنائية»

سمير عبدالغني: عودة فن الكاريكاتير لقاعات العرض مرة أخرى «شيء جميل»

ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصيفي