«تعليم أسوان» يكرم أخصائي مكتبة بإدفو (صور)

كرم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، أخصائي مكتبة مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهوري في مسابقة المكتبات المتميزة.وقدّم وكيل تعليم بأسوان التهنئة للقائمين على المكتبة، وكذلك لإدارة المدرسة على الجهود المبذولة للحصول على هذا المركز.والتقى القبيصي باتحاد طلاب مدرسة محمد زكي الابتدائية بكوم أمبو تحت شعار (لقاء مع مسئول)، وذلك بحضور عبدالكريم لطفي، مدير عام التعليم العام وعدد من العاملين بالمدرسة.عقب ذلك توجه وكيل الوزارة إلى قاعة الاجتماعات، حيث عقد اجتماع موسع مع مديرى المدارس المشاركة في مبادرة (١٠٠٠ فني ماهر)، بحضور محمد شرف مدير عام التعليم الفنى، وحثهم على ضرورة مراعاة الالتزام والجدية في التعامل مع المتدربين بمختلف التخصصات، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ساعات التدريب.