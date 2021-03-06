«صحة أسوان»: 46 مستحقًا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن (صور)

تفقد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان خلال جولته متابعة إجراءات تلقي المواطنين للقاح بمستشفي صدر أسوان.وتلقى 46 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا منذ بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين والذي بدأ الخميس الماضي في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.وخصصت مديرية الشؤون الصحية بأسوان مستشفى الصدر للمواطنين المتوافدين للتطعيم بلقاح كورونا المستجد من فئة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة على مستوى المحافظة.أشار وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.وشدد على أن يقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.وتابع أن فور توجه المواطن لمركز التطعيم يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي والمواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.