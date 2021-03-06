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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كرواتيا تسجل 658 إصابة بكورونا و15 وفاة

السبت 06/مارس/2021 - 11:27 م
كورونا في كرواتيا
كورونا في كرواتيا
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أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم السبت، تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى246 ألفًا و765 إصابة.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة الأزمة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و585 حالة عقب تسجيل 15 وفاة جديدة منذ أمس الجمعة.

كما أكدت ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى236 ألفًا و765 شخصًا، فور تسجيل 482 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأجرت كرواتيا، على مدار أمس، 5 آلاف و838 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و38 ألف اختبار منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

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