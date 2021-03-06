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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بفستان بينك.. أحدث إطلالة لـ رايا أبي راشد فى دبي (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 10:07 م
رايا أبي راشد
رايا أبي راشد
سارة ساويرس
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خطفت الإعلامية ريا أبي راشد، إليها الأنظار، فى أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث التقطت مجموعة من الصور لها، أثناء عملها فى برنامجها scoop with Raya، فى دبي.

وأطلت ريا، باللون مبهج وهو "البينك"، حيث اختارت الظهور بفستان "بينك" طويل وفضفاض، كشفت عن جمالها، جاء الفستان ذو أكمام طويلة وواسعة، ونسقت معه حذاء بنفس لون الفستان، ولم تتكلف فى وضع المكياج، كما اختارت حمرة شفاه وردية لتبدو أكثر طبيعية، ونسقت مع إطلالتها صندل أنيق.

ولاقت صورها إعجاب الآلاف من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية، فكتبت لها إحداهن:"متألقة فى كل الألوان" فيما كتب آخر: "لا تكبرين".

وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.

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