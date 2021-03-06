قبرص تسجل 298 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، السبت، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجيل وفيات جديدة.ووفقا لما نقلت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية عن الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بـكوفيد-19 المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء إلى 36 ألفا و575 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 232 حالة.