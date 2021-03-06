قبرص تسجل 298 إصابة بكورونا
السبت 06/مارس/2021 - 11:30 م
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أعلنت وزارة الصحة القبرصية، السبت، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجيل وفيات جديدة.
ووفقا لما نقلت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية عن الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بـكوفيد-19 المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء إلى 36 ألفا و575 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 232 حالة.
ووفقا لما نقلت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية عن الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بـكوفيد-19 المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء إلى 36 ألفا و575 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 232 حالة.