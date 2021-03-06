ضبط 23 شيشة وتحرير 24 محضرًا في حملة بإسنا
السبت 06/مارس/2021 - 10:05 م
هدى الأميرطباعة
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.
تم المرور خلال الحملة على المقاهي وتم ضبط ٢٣ شيشة وتحرير ١٢ محضر إشغال طريق، و٤ محاضر بائع متجول، و٦ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٣ إزالة إدارية، وضبط ٢٣ شيشة، وتحرير ٢ محضر، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز. في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.
تم المرور خلال الحملة على المقاهي وتم ضبط ٢٣ شيشة وتحرير ١٢ محضر إشغال طريق، و٤ محاضر بائع متجول، و٦ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٣ إزالة إدارية، وضبط ٢٣ شيشة، وتحرير ٢ محضر، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز. في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.