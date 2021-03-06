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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 23 شيشة وتحرير 24 محضرًا في حملة بإسنا

السبت 06/مارس/2021 - 10:05 م
حملة بإسنا
حملة بإسنا
هدى الأمير
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شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.

تم المرور خلال الحملة على المقاهي وتم ضبط ٢٣ شيشة وتحرير ١٢ محضر إشغال طريق، و٤ محاضر بائع متجول، و٦ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٣ إزالة إدارية، وضبط ٢٣ شيشة، وتحرير ٢ محضر، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز. في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.

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