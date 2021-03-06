ضبط 23 شيشة وتحرير 24 محضرًا في حملة بإسنا

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.تم المرور خلال الحملة على المقاهي وتم ضبط ٢٣ شيشة وتحرير ١٢ محضر إشغال طريق، و٤ محاضر بائع متجول، و٦ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٣ إزالة إدارية، وضبط ٢٣ شيشة، وتحرير ٢ محضر، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز. في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.