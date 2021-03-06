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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عمرو سليم: الملتقى العربى يؤكد على ضرورة وجود الكاريكاتير

السبت 06/مارس/2021 - 10:04 م
تكريم عمر وسليم
تكريم عمر وسليم
خالد حماد
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في إطار فعاليات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في دورته الرابعة والذي اتخذ من فكرة "محاربة جائحة كورونا بالكاريكاتير" مسارًا لفعاليته هذا العام، شارك في أعمال الملتقى في دورته الحالية العديد من فناني الدول العربية، معبرين عن تأثير الجائحة السلبي على مختلف الأصعدة.

صرح الفنان عمرو سليم للدستور بأنها المرة الأولى له لحضور الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، والتي جاءت عبر دعوة لتكريمه من قبل الكاتب الساخر ومؤسس الملتقى عماد جمعة، وذلك على دوره الملموس وتاريخه في المشهد الإبداعي لفن الكاريكاتير.

ولفت سليم إلى أن، الملتقى في دورته الحالية يقدم ما يقرب من 150 لوحة فنية من مختلف الدول العربية، حول جائحة كورونا والتأثير السلبي لها على مختلف الأصعدة.

وأشاد الفنان عمرو سليم بدور الملتقى في رصد مثل هذه الظواهر عبر دورته الحالية، إلى جانب وجود مثل هذه الفعاليات يعيد ويرسخ لجدوى وأهمية وضرورة وجود فن الكاريكاتير في المشهد الصحفي المصري والعربي.

وأكد سليم أن وجود الملتقى وأى فعالية لها علاقة بالكاريكاتير بمثابة دلالة حقيقية تمس حرية الرأي والتعبير، وجسر جديد للتواصل فالخوف مشترك على مستقبل الصحافة الورقية هو نفسه الخوف على مستقبل الكاريكارتير.

وأقيم على هامش الملتقى عرضًا لأعمال رواد الكاريكاتير الكبار أمثال: مصطفى حسين، أحمد طوغان وغيرهم من الرواد، كما تم عرض بعضًا من أغلفه المجلات الساخرة مثل: البعكوكة، حمارة منيتي ومجلة كاريكاتير في عصرها الذهبي.

إلى جانب تكريم رواد هذا الكبار في هذا الفن وهم الفنان الكبير نبيل السمالوطي والفنان الكبير عمرو سليم من جيل الوسط، وكان ضيف شرف هذه الدورة الفنان عمرو فهمي.

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