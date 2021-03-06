«الزراعة»: مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من الدواجن

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، بالتالي يجب أن يون آفاق لفرص تصديرية للخارج، لمواكبة الزيادة في الإنتاج المحلي.وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في تصريحات اليوم، أن الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة ويحقق ماتم طرحه بأحد القرارات الرئاسية.وأشار إلى أن هناك دعم لوجستي ومالي لصغار مربي الدواجن، إلى جانب رفع كفاءة عنابرها وتحويلها من النظام المفتوح إلى المغلق.